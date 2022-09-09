2022/09/09 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التربية توضح ضوابط النقل إلى مدارس المتفوقين والمعدلات المقبولة

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