ايران تعلن عن وفاة 9 من زوارها في كربلاء

2022/09/09 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت طهران، عن وفاة 9 زائرين إيرانيين

في مدينة كربلاء منذ بدء موسم زيارة

الأربعين ولحد اليوم الجمعة.

وكشفت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية

عن وفاة 9 زائرين من بلادها في مدينة

كربلاء المقدسة، بسبب ارتف

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