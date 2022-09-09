2022/09/09 | 16:47 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت طهران، عن وفاة 9 زائرين إيرانيين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعلن عن وفاة 9 من زوارها في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في مدينة كربلاء منذ بدء موسم زيارة
الأربعين ولحد اليوم الجمعة.
وكشفت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية
عن وفاة 9 زائرين من بلادها في مدينة
كربلاء المقدسة، بسبب ارتف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعلن عن وفاة 9 من زوارها في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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