الشعائر الحسينية.. دلالات وأهداف ونتائج - الجزء الثامن

2022/09/09 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

الحث على زيارة سيد الشهداء عليه السلام

لو تتبعنا الروايات الشريفة الواردة عن

النبي (صلى الله عليه واله) واهل بيته

المعصومين عليهم السلام لوجدنا أن هناك

منجما من هذه ا

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