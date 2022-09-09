الشعائر الحسينية.. دلالات وأهداف ونتائج - الجزء السابع

2022/09/09 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

تأصيل المنهج العبادي في الزيارة عند

اهل البيت(عليهم السلام)

إن أهم ركيزة سعى اليها الأنبياء

والأئمة المعصومين عليهم السلام هي

ركيزة التوحيد باعتبارها الاساس في

اساسيات

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