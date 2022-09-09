من مخيمات النزوح الى مخيمات اللاجئين.. ايزيديون يبحثون عن الحياة

2022/09/09 | 16:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 / خاص “لا اعلم الى متى سنقطن المخيمات، الحياة تحولت رأسا على عقب كنا نعيش ببساطة رغم الفقر و بساطة الحياة التي كنا نعيشها، منازل طينية و العمل في المزارع و العمالة و قلة الخدمات و البطالة كلها كانت موجودة الا اننا كنا نشعر بالقليل من الارتياح و لكن الإرهاب الديني المتطرف وصل …

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