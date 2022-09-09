الأنواء الجوية تنشر خارطة طقسية خاصة بطرق زوار الأربعين بالعراق

2022/09/09 | 16:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة 09/09/2022، خارطة طقسية خاصة بطرق زوار...

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