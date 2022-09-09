2022/09/09 | 16:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تداول مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي صورة جوية لباصات وسيارات تحمل زوارا إيرانيين إلى...

ظهرت المقالة صورة جوية للزوار القادمين الى الحدود عند الشلامجة في محافظة البصرة أولاً على المسلة.

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