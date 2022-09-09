الممثل جيري ساينفيلد عارض أزياء أيضًا.. لكن لمَ أثار الأمر ضجة على الانترنت؟

2022/09/09 | 16:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح الممثل الكوميدي جيري ساينفيلد وجهًا لمجموعة أزياء، والنقاش محتدم..مضحك أم مثير؟

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