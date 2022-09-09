2022/09/09 | 16:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبعد مضي ثلاثة أيام على اختطاف المحامي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير محام مختطف والقبض على خاطفيه في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير محام مختطف والقبض على خاطفيه في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).