2022/09/09 | 17:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6OM1wxrSrnY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من شارع المتنبي في بغداد.. هكذا علّق العراقيون على خبر وفاة الملكة #إليزابيث_الثانية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من شارع المتنبي في بغداد.. هكذا علّق العراقيون على خبر وفاة الملكة #إليزابيث_الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).