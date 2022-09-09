مجلس النواب ينفي صرف المليارات لصيانة مبناه

2022/09/09 | 17:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نفى مجلس النواب العراقي، الجمعة 09/09/2022، صرف المليارات لصيانة مبناه.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس،...

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