انتشال جثة طفلة من نهر دجلة في صلاح الدين

2022/09/09 | 17:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشأت اللواء، اليوم الجمعة، عن انتشال جثة لطفلة قضت غرقا في نهر دجلة.وقالت المديرية في بيان، انه “استخبر قسم الشرطة النهرية صلاح الدين من قبل مفارز الشرطة النهرية العلم بوجود حالة غرق بحوض نهر دجلة بالقرب من “بلاج العبارة” في قضاء العلم وعلى الفور تم اخراج /٢ زورق مع فصيل الغواصين الى مكان الحادث وتم انتشال الجثة”.

وأضافت ان “الجثة تعود لطفلة تولد٢٠١٦ تسكن قضاء العلم وتم تسليم الجثة الى مركز شرطة العلم لغرض اكمال الاجراءات القانونية وتسليمها الى ذويها”.

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