2022/09/09 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وصف رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشان شو، المواجهة المشتركة للهيمنة الأمريكية بالمجال الهام للتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا.جاء ذلك خلال اجتماع له مع زعماء فصائل الدوما اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين..



نتعاون مع روسيا لمحاربة الهيمنة الأمريكية المركز الخبري الوطني.

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