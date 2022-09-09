2022/09/09 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني غيمة تشبه الملكة اليزابيث ، هذا هو عنوان الخبر الذي يتم تداوله حالياً بكثافة على السوشيال ميديا.خصوصاً أن اسم الملكة اليزابيث مايزال متصدراً أخبار الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان وفاتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ساعات من وفاتها..



غيمة تشبه الملكة اليزابيث تتصدر حديث السوشيال ميديا المركز الخبري الوطني.

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