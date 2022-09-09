حشود يغنون

2022/09/09 | 18:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الملك تشارلز الثالث وكاميلا، قرينة الملك، إلى قصر باكنغهام بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.شاهد اللحظة التي استقبلهما فيها حشد عاطفي.

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