اجتماع لما تبقى من

2022/09/09 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الجمعة، عن اجتماع مهم سيعقد ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، لبحث دعوة الصدر بالانسحاب وحل البرلمان.وقال المصدر في حديث، لـ(بغداد اليوم)، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني سيعقد خلال الساعات المقبلة، اجتماعا حاسما مع تحالف السيادة، لمناقشة دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للانسحاب من البرلمان بهدف حل المجلس".وبين ان "اقدام كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة على الانسحاب من مجلس النواب العراقي، امر ليس مستبعد والموقف الرسمي للطرفين، سوف يعلن خلال الساعات المقبلة، بعد عقد اجتماع ما بين قيادات الطرفين".

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