بالتزامن مع الزيارة.. معامل الثلج تغلق ابوابها امام المواطنين في الديوانية

2022/09/09 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أغلقت معامل الثلج في محافظة الديوانية، صباح اليوم الجمعة، أبوابها امام جميع المواطنين.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن معامل الثلج في محافظة الديوانية، اغلقت أبوابها امام جميع المواطنين بللتزامن مع ازدياد اعداد الزائرين، وذلك بسبب تردي واقع تجهيز التيار الكهربائي في المحافظة.

وناشد مواطنون: "الحكومة المحلية لإتخاذ إجراء عاجل في ظل ازدياد اعداد الزوار الوافدين من المحافظات الجنوبية عبر محافظة الديوانية وذلك بسبب الحاجة الماسة للماء البارد في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانعدام الطاقة الكهربائية".

هذا وطالب مدونون عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "بوضع حد لتردي الخدمات في المحافظة"، مطالبين "الجهات الحكومية المعنية بجدية المتابعة وعدم السماح لاصحاب المعامل بإستغلال هذا الظرف لخلق أزمة ينتفع فيها اصحاب المعامل على حساب المواطن".

وقال المواطن ( ح.



م) لـ(بغداد اليوم) إن "سعر قالب الثلج وصل إلى 8 آلاف دينار وهو سعر مبالغ به".

فيا اكد احد اصحاب المعامل أن "أسعار قوالب الثلج ارتفعت بسبب تردي تجهيز التيار الكهربائي في المحافظة واعتمادهم على المولدات الاهلية الخاصة بهم".

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