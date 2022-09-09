بشرى من الكهرباء لموظفي العقود

2022/09/09 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن توفيرها التخصيص المالي الكافي لتغطية رواتب العقود في حال تثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال المكتب الإعلامي للكهرباء في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "لوحظ في الأونة الاخيرة قيام بعض الكروبات والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول ونشر بعض كتب وزارة المالية وتقديم تفسيرات خاطئة لمضامين تلك الكتب مما يسبب ارباك لعمل الوزارة ،ولما تقدم في اعلاه نود ان نوضح بأن فيما يخص كتاب وزارة المالية المرقم 30433 في 8 ايلول 2022 والخاص بتوفير التخصيص المالي لتثبيت العقود، نود اعلامكم بتوفير التخصيص المالي الكافي لتغطية رواتب العقود في حال تثبيتهم على الملاك الدائم وسيتم الاجابة يوم غد على كتاب وزارة المالية، علما انه سبق وان تمت مفاتحة وزارة المالية حسب كتاب الكهرباء المرقم 29029 في 4/9/2022 والذي تم فيه ارسال الكلف والجداول الخاصة باستحداث الدرجات الوظيفية".

واشادت وزارة المالية بحسب البيان بـ"طريقة اعداد الجداول من حيث تطبيق الوصف الوظيفي واحتساب الشهادات واقتصر اعتراضهم على الية توفير التخصيص المالي والذي سيتم حسمه يوم غد".

وتابع "فيما يخص كتاب وزارة المالية المرقم 26377 في 23/8/2022 والذي يشير الى اعتبار التعيينات بعد تاريخ 2/10/2019 غير صحيحة ونود اعلامكم لا يوجد في وزارتنا معينين بعد التاريخ اعلاه وان جميع التعينات قبل هذا التاريخ كما نود ان نبين ان هذا الكتاب يخص الإجراء اليومين المراد تحويلهم الى عقود ولا علاقه للموظفين بصفة عقد بمضمونه".

وأوضح ان "وزارتنا حريصة على استكمال الإجراءات اللازمة لتثبيت العقود وتحويل الإجراء اليوميين الى عقود من خلال العمل الدؤوب واستنفار الجهود الادارية والمالية والرقابية في مقر الوزارة والشركات التابعه لها"، مضيفا "ونامل من الاخوة العقود عدم الإعتماد على بعض الصفحات والكروبات في تفسير مضامين المراسلات الرسمية والاعتماد على ما يصدر من الوزارة حصرا".

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