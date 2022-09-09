"لحظات لا تنسى".. كيف تغيرت بريطانيا في عهد الملكة إليزابيث الثانية؟

2022/09/09 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت بريطانيا تغيرات عدة خلال سبعين عاما من حكم الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت، الخميس، وكانت أكثر ملكات بريطانيا شعبية، وتولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة.

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