محكمة نعم.. محكمة لا

2022/09/09 | 18:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

ماذا كان يضير المحكمة الاتحادية لو

أنها لم تدس أنفها في السياسة منذ عام 2010

عندما وضعت تفسيراً للكتلة الأكبر، كان

الغرض منه سد الأبواب أمام أياد علاوي

في تشكيل الحكومة، في ذلك الوقت ح

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