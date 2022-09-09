حوار.. أم شيءٌ آخر

2022/09/09 | 18:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد المنعم الأعسم

لم تدخل مفردة سياسية واضحة مدخل اللغز،

او الكوميديا، أو الغموض، او

المَضحَكة، مثلما دخلته (الآن) مفردة

الحوار بين فرقاء أزمة الحكم لمعالجة

«الانسداد» في العملية السياسية،

وباس

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