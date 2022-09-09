2022/09/09 | 18:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

إذا أردت أن تعرف كيف تُدار السياسة في

بلاد الرافدين، فإن عليك أن تتابع جولات

الحوار الوطني التي تقام في الغرف

المغلقة، وهي اجتماعات تحضرها قوى

سياسية لاخلاف بينها، فيما يصر

القائمون عل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من اجتماع الى اجتماع !!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من اجتماع الى اجتماع !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).