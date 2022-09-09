“إياتا”: 58.8% نمو حركة المسافرين جواً في يوليو

2022/09/09 | 18:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

حافظ قطاع السفر الجوي على معدلات تعافيه القوية، حيث ارتفعت إجمالي حركة المسافرين بنسبة 58.8% في يوليو 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفق بيانات المسافرين لشهر يوليو 2022 الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا».

ووصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى 74.6% من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19»، حسب تقرير حديث صادر من «إياتا».

وارتفعت حركة السفر العالمية بنسبة 150.6% قياساً بمستويات يوليو 2021.

وسجلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في يوليو 2022، نمواً بنسبة 67.9% بالمقارنة مع مستوياتها في يوليو 2019، فيما حققت جميع الأسواق نمواً قوياً، لا سيما في آسيا والمحيط الهادئ.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، «واصلت حركة السفر تسجيلها أداء قوياً خلال يوليو، مع اقتراب بعض الأسواق من المستويات المسجلة قبل جائحة «كوفيد 19».

وجاءت تلك النتائج على الرغم من القيود على السعة في بعض مناطق العالم التي كانت غير مستعدة للوتيرة المتسارعة لاستئناف أنشطة السفر، وما زال هناك حيّز إضافي للتعافي، غير أن هذه المستويات تمثل مؤشراً ممتازاً مع اقتراب فصلَي الخريف والشتاء اللذين عادة ما تتباطأ فيهما حركة السفر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية».

شركات الطيران حول العالم

حققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، زيادة بنسبة 528.8% في حركة السفر خلال يوليو 2022، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل المعدل السنوي الأعلى بين جميع المناطق، كما زادت السعة بنسبة 159.9%، وعامل الحمولة بواقع 47.1 نقطة مئوية ليبلغ 80.2%.

وارتفعت حركة السفر المسجلة في شركات الطيران الأوروبية خلال يوليو 2022 بنسبة 115.6% قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت السعة بنسبة 64.3% وازداد عامل الحمولة بواقع 20.6 نقطة مئوية إلى 86.7%، وهو ثاني أعلى المستويات المسجلة بين المناطق.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط في يوليو، ارتفاعاً بنسبة 193.1% في حركة المسافرين، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، كما ارتفعت السعة في يوليو بنسبة 84.1% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وازداد عامل الحمولة بواقع 30.5 نقطة مئوية إلى 82.0%.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية خلال يوليو تحسناً بنسبة 129.2% في حركة المسافرين، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، بينما ارتفعت السعة بنسبة 79.9% وازداد عامل الحمولة بواقع 19.4 نقطة مئوية إلى 90.3%، وهو الأعلى بين المناطق للشهر الثاني على التوالي.

وسجلت حركة المسافرين في شركات الطيران في أمريكا الجنوبية في يوليو ارتفاعاً بواقع 119.4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بينما ارتفعت السعة في يوليو بنسبة 92.3%، وازداد عامل الحمولة بواقع 10.5 نقطة مئوية إلى 85.2%.

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 84.8% في إيرادات الركاب لكل كيلومتر خلال يوليو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت السعة خلال يوليو 2022 بنسبة 46.7%، وازداد عامل الحمولة بواقع 15.5 نقطة مئوية إلى 75.0%، وهي النسبة الأدنى بين جميع المناطق.

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