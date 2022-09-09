التراخيص تدعو الأندية إلى إكمال رفع الملفات ومعالجة النقوصات

2022/09/09 | 18:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت لجنةُ التراخيص في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم أنديةَ الدوري المُمتاز إلى الإسراعِ في إكمالِ رفع الملفات، وكذلك مُعالجة النقوصاتِ والمُلاحظات التي تمّ تشخيصها أثناء الزياراتِ الميدانيّة للأندية قبل موعدِ الإغلاق النهائيّ الذي سيكون في 15 أيلول الجاري.وقالَ رئيس اللجنة، محمد حيدر حسون في بيان إن “هناك أنديةً لم تكمل رفعَ ملفاتها […]

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