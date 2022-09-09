2022/09/09 | 19:10 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح من المالية بشأن كتاب ايقاف ترويج معالات الأجور والعقود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/09 | 19:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من المالية بشأن كتاب ايقاف ترويج معالات الأجور والعقود) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من المالية بشأن كتاب ايقاف ترويج معالات الأجور والعقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).