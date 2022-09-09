منفذ عراقي يسجل أرقاما قياسية لعدد الزوار الايرانيين رغم اغلاق الحدود

2022/09/09 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت ادارة منفذ الشيب الحدودي مع ايران بمحافظة ميسان عن دخول 50 الف زائر ايراني عبر المنفذ وهو اكبر عدد يسجل اليوم، يأتي دخول الزوار رغم اعلان السلطات الايرانية اغلاق الحدود ومنع توجه مواطنيها الى العراق.

وقال مدير المنفذ العميد علي عبيد درويش في حديث لـ (بغداد اليوم ) ان "اي اوامر بغلق المنفذ مع الجانب الايراني غير صحيحة حيث لم نتلق الاوامر بالإغلاق من المراجع العليا او من ادارة المنفذ عبر الجانب الايراني وعليه فان استقبال الزائرين مستمر وفق انسيابية وخطة اعدتها هيئة المنافذ الحدودية والتي يشرف على تطبيقها اللواء عمر الوائلي رئيس الهيئة حيث يجري حاليا استقبال الزوار وتأمين نقلهم بسلاسة من خارج المنفذ وحتى مركز المحافظة حيث وجود الكراجات التي بموجبها ممكن نقلهم بأتجاه المحافظات المقدسة".

وبين درويش ان "التعليمات التي وصلت الينا كانت تتضمن دخول الزوار الايرانيين فقط ولايسمح بدخول اي زائر اخر من الدول الباقية".

وبين ان "عملية تفويج الزائرين تسير بأنسيابية وفق الخطة التي اعدها رئيس الهيئة وسط سرعة الدخول لكن الحديث عن دخول زوار إيرانيين بدون جواز غير صحيح وهذا لايمكن السماح به لكن دخولهم يجري وفق ادخالهم بنظام الحاسبات واجراء عملية الختم للدخول حاليا والمغادرة لاحقا بعد ان رفعت الفيزا بين الطرفين".

وتوقع مدير منفذ الشيب "زيادة الاعداد بالايام المقبلة لتتجاوز يوميا الخمسين الف زائر مع بدء العد التنازلي لبدء الزيارة"، مبينا ان "هناك دوائر عديدة تعمل مع ادارة المنفذ لتسهيل مهمة حركة الزائرين".

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