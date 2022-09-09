توضيح من المالية بشأن كتاب يخص المحاضرين والعقود

2022/09/09 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن كتاب يخص المحاضرين والعقود.

وقال المكتب الإعلامي للمالية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "لوحظ استمرار بعض وحدات الإنفاق من بعض الجهات استمرارها بالتعاقد قبل وبعد نشر قانون الأمن الغذائي وهو ما يشكل مخالفة للقانون 315 ويراعى النظر إليها لكونها تتعارض مع السياقات والانظمة المعمول بها".

وأضاف ان "وزارة المالية فاتحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر للمعينين بعد تأريخ 2019/10/2 من منتسبي شركات وزارة الصناعة والمحاضرين في التعليم العالي وصناديق التعليم ودواوين الأوقاف".

وأوضح ان "موضوع العقود الـ 1000 المخصصة لكل محافظة وفق قانون الأمن الغذائي ليس مشمولاً بإعمامنا قرار إيقاف معاملات العقود".

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