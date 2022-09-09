الاتصالات تعلن انطلاق خدمة الإنترنت المجاني لزوار الأربعينية

2022/09/09 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم للجمعة، عن انطلاق خدمة الإنترنت المجاني لزوار الأربعينية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم انطلاق خدمة الإنترنت المجاني لزوار الأربعينية خلال فترة الزيارة".

وفي وقت سابق، تم عقد اجتماع في الوزارة لبحث إمكانية تجهيز خدمة الانترنت المجاني لزوار الاربعينية، من خلال توفير الدعم اللوجستي من قبل هيئة الحشد الشعبي لنصب مواقع بث اشارة الانترنيت wifi، في طرق (نجف كربلاء، و وحلة كربلاء، ومسيب كربلاء) بالإضافة إلى المنافذ الحدودية، والمواكب الخدمية الثابتة بخدمة الانترنت المجاني wifi، مع مراقبة جودة الانترنت عن طريق نصب شاشة عرض كبيرة في مقر شركة الاتصالات لمراقبة الطرق الرئيسة التي يسلكها الزائرين وصولا إلى مركز مدينة كربلاء المقدسة، حيث هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لمعالجة الخلل.

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