الحشد الشعبي يوفر خدمة انترنت مجانية لزوار الاربعين

2022/09/09 | 19:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة 09/09/2022، عن توفير خدمة الانترنت المجاني لزوار أربعينية الإمام...

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