النفط يقترب من 92 دولاراً للبرميل

2022/09/09 | 19:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: واصلت أسعار النفط العالمية، مساء الجمعة 09/09/2022، تعافيها محققة ارتفاعاً يقترب من 4 دولارات...

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