واشنطن: لن نترك حلفاءنا في أوروبا

2022/09/09 | 19:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أكدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها لن تترك حلفاءها الأوروبيين "يتجمدون في البرد"، في إشارة إلى أزمة الغاز في القارة العجوز والتي فاقمتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن" الولايات المتحدة لن تترك حلفاءها الأوروبيين "يتجمدون في البرد"، وستسعى بكل قوتها لتلبية احتياجات دول المنطقة قبيل بداية فصل الشتاء.وأضاف الوزير الأمريكي، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل: " طبعا لن نترك أصدقاءنا لوحدهم في البرد".وتابع بلينكن، في تعليقه على الوضع المتعلق بانقطاع إمدادات الطاقة للدول الأوروبية على خلفية الأزمة المستمرة حول أوكرانيا: "على الرغم من أن تكلفة مقاومة الكرملين، تبقى باهظة، إلا أن تكلفة التقاعس عن العمل ستكون أعلى بكثير".وردا على سؤال حول آفاق حل الأزمة الأوكرانية، أشار الوزير الأمريكي إلى أن روسيا لا تظهر في الفترة الحالية، أي اهتمام بالحوار مع سلطات كييف حول تسوية سلمية لهذا النزاع.

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