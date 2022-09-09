ما بعد الأربعينية

2022/09/09 | 19:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الخالق الشاهر ما الذي سيتغير بعد الأربعينية كي نتفاءل او نتشاءم ؟؟ وهل ان الأطراف المتصارعة ستأخذ العبر والدروس من جو الأربعينية الذي هو جو ( الجود الذي حصل...أكمل القراءة ←

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