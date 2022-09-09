محطات مضيئة في حياة الراحل سامي مهدي

2022/09/09 | 19:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أحمد صبري من بين مئات المبدعين شعراء وادباء ومفكرين برز اسم سامي مهدي شاعرا يتلمس خطواته حتى غدا اسما يشار اليه بالبنان كمبدع ورمز من رموز الحركة الشعرية الحديثة سامي...أكمل القراءة ←

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