كلمة الرجل الصامت وجمهوره المهزوم

2022/09/09 | 19:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف حين يُقال إن كلمة من علي السيستاني منعت انزلاق العراق إلى حرب أهلية جديدة فذلك يُذكّر بعام 2006 يوم تم تفجير ضريحي الإمامين في سامراء فقال السيستاني كلمة،...أكمل القراءة ←

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