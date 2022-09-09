الأهلي المصري يعلن عن مدربه الجديد

2022/09/09 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، الجمعة، تعاقده مع السويسري مارسيل كولر مدريا لفريق كرة القدم لمدة عامين، خلفاً للبرتغالي المقال ريكاردو سواريش بعد شهرين من تعيينه بسبب سوء النتائج.

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