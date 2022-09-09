2022/09/09 | 19:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، التي امتد حُكمها لـ7 عقود، عن عمر يناهز 96 عامًا. وتولى ابنها الأكبر، تشارلز، منصب الملك حاليًا.وفيما يلي، نظرة على مجموعة من الصور من حياته الخاصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. أبرز محطات حياة ملك بريطانيا تشارلز الثالث) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. أبرز محطات حياة ملك بريطانيا تشارلز الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).