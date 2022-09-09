2022/09/09 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى اربعينية الإمام الحسين عليه السلام اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ١٣-٩-٢٠٢٢ .وبين محافظ ذي قار، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعطيل الدوام في ذي قار بمناسبة الزيارة الاربعينية المركز الخبري الوطني.

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