2022/09/09 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



نقل زائرين ايرانيين بـ”الشفل” من منفذ الشلامجة في البصرة المركز الخبري الوطني.

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