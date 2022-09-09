رئيسة وزراء بريطانيا تصل إلى قصر باكنجهام للقاء الملك تشارلز

2022/09/09 | 19:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وصلت ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم الجمعة، إلى قصر باكنجهام في العاصمة لندن من أجل الاجتماع مع الملك تشارلز الثالث.ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لقطات حية لوصول رئيسة الوزراء البريطانية للقصر، ومن المتوقع أن …

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