ذي قار تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الثلاثاء

2022/09/09 | 19:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل سيتم استئنافه يوم الأحد المقبل.

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