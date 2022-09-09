عارض حرب العراق وتعلّم العربية.. تعرّف على علاقة الملك تشارلز بالإسلام وقضايا العرب

2022/09/09 | 20:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدّم كتاب "تشارلز في السبعين..الأفكار، الآمال، الأحلام" صورة واضحة عن مواقف الملك تشارلز عندما كان وليا للعهد إزاء كثير من الأحداث، ومن ضمنها حرب العراق والقضية الفلسطينية، ونظرته للإسلام والمسلمين.

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