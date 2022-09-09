2022/09/09 | 20:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحزن يخيّم بوفاة ملكة إستثنائية أثبتت تفانيها وشجاعتها طوال حكمها العالم يعزّي البريطانيين برحيل إليزابيث الثانية بغداد – قصي منذر خيم الحزن على العالم بعد اعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية في منزلها الاسكتلندي عن عمر ناهز 96 عاما عقب مسيرة حافة بالاحداث الاستثنائية توجتها باثبات التفاني والشجاعة خلال تسلمها العرش ونجاحها في تضميد جراح الحرب […]

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