2022/09/09 | 20:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارلز يلقي خطاباً في أول يوم من توليه العرش لندن – الزمان وصل تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد، إلى قصر باكنغهام في لندن، وسط ترقب لخطاب سيوجهه إلى الأمة، في أول يوم يتولى فيه عمليا عرش بريطانيا، بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث الثانية.وقبل دخوله القصر ، صافح الملك تشارلز ،عددا من البريطانيين الذين اصطفوا […]

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