2022/09/09 | 20:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفيدا مانديلا وغاندي ووالد محمد الدرّة يشاركون في الزيارة الأربعينية كربلاء – محمد فاضل ظاهر شارك توشار حفيد المهاتما غاندي ومانديلا حفيد نيلسون مانديلا ووالد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة ،الزوار في عزاء اربعينية الامام الحسين عليه السلام.وقال بيان تابعته (الزمان) امس ان (ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، استقبل في مكتبه […]

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