الملك تشارلز الثالث بأول خطاب: سأحمل عهد الملكة إليزابيث معي

2022/09/09 | 20:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جدد الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد، تعهد قطته والدته منذ أكثر من 7 عقود، بتكريس الحياة لخدمة الشعب.جاء ذلك في أول خطاب رسمي يلقيه الملك الجديد، للشعب البريطاني، بعد يوم واحد من وفاة الملكة إليزابيث الثانية في إسكتلندا.وقال الملك “تشارلز الثالث”: “والدتي الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت ملهمة في حياتها”.[…]

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