2022/09/09 | 20:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WYLy0UZPdkA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجابري: 80 بالمئة من الكتل مع حل البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجابري: 80 بالمئة من الكتل مع حل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).