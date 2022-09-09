الإطار التنسيقي: نجاح المبادرات مرهون بإيقاف تغريدات الصدر

2022/09/09 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رهن القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الجمعة، نجاح أي مبادرة سياسي بموافقة التيار الصدري عليها وإيقاف تغريدات زعيم التيار مقتدى الصدر.

وقال الهلالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأيام القادمة قد تشهد طرح عدة مبادرات لحل الأزمة السياسية ولكن المشكلة الأساسية هي انه في كل مرة تحاول فيها الكتل السياسية التوصل الى نتيجة تأتي تغريدة من الصدر وتنسف الامر برمته"، مشيرًا الى ان "هذه الحالة ليست صحية ولا تخدم الصالح العام".

وأضاف ان "التيار الصدري لن يستطيع إقصاء الإطار التنسيقي وبالعكس وهذا مالا يقبله المحيط الاقليمي والدولي وكذلك المحلي"

وتابع الهلالي ان "السبيل الوحيد لإنهاء الازمة السياسية او تطبيق اي مقترح خلال هو الحوار ولا سبيل غير الحوار".

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