الملك تشارلز الثالث يعلن الأمير ويليام ولياً للعهد وأميراً لويلز

2022/09/09 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه الملك تشارلز الثالث اول خطاب للشعب البريطاني بعد وصوله الى قصر بكنغهام في لندن .

واعرب في خطابه عن تعازيه لفقدان الملكة اليزابيث، قائلا :" نشعر بالاسى لفقدان الملكة اليزابيث"، معلنا ان "الأمير ويليام ولياً للعهد وأميراً لويلز".

واضاف الملك تشارلز الثالث:" استطعنا ان نحقق التقدم والازدهار وحافظنا على قيمنا ..



واجدد عهدي بان اخدم وطني طوال حياتي".

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