البرلمان يقلب بدفاتر فساد الزراعة والموارد ويتوعد المتورطين بتدمير الاقتصاد الوطني

2022/09/09 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الجمعة، عن عزمها فتح ملفات الفساد في وزاراتي الزراعة والموارد المائية، مبينة ان فساد الزراعة اسهم في تدمير الاقتصاد الوطني.وقال رئيس اللجنة ثائر عبدالكاظم مخيف الكتاب الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "اللجنة وبعد تشكيل الحكومة عازمة على فتح ملفات الفساد في وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية ولن تستثني اي احد من اللذين أسهموا في تدمير القطاع الزراعي في العراق ". واضاف ان " أصواتنا بحت من مخاطبة ذات الشأن من الرئاسات الثلاث ووزارة الخارجية وممثلية الامم المتحدة لغرض رفع الحيف من قبل تركيا وايران لغرض اطلاق الحصة المائية للعراق ولكن دون جدوى ودون اي اجراء وموقف واضح والكل في سكوت مطبق من هذه الكارثة التي حلت على العراقيين جميعاً" .

وتابع ان "الحكومة المقبلة مطالبة ببدء حوار جاد ومتكافئ مع الدول المجاورة لغرض الحصول على الحصة المائية العادلة الغير منقوصة للعراق".

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