2022/09/09 | 20:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او...

ظهرت المقالة العتبة الحسينية تعيد نشر خطبة لممثل المرجعية بشان التعامل مع زوار الأربعينية أولاً على المسلة.

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